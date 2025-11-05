Storico tris dem negli Usa Mamdani eletto sindaco a New York | Trump si può sconfiggere

Nel suo discorso dopo il successo elettorale come sindaco di New York, Zohran Mamdani ha affermato che la sua vittoria mostra la strada per "sconfiggere" Donald Trump. "Se qualcuno può mostrare a una nazione tradita da Trump come sconfiggerlo, quella è la città che lo ha fatto nascere", ha detto. "Donald Trump, visto che so che stai guardando, ho quattro parole per te: alza il volume" (turn the. 🔗 Leggi su Feedpress.me

storico tris dem usaUsa: storico tris dem, Mamdani eletto sindaco a New York - Primo test amaro per Donald Trump a un anno dalla sua vittoria e dalle prossime elezioni di midterm: i dem fanno un tris dal sapore storico nell'election day del 4 novembre, im ... msn.com scrive

storico tris dem usaStorico tris dem negli Usa, Mamdani eletto sindaco a New York: "Trump si può sconfiggere" - Nel suo discorso dopo il successo elettorale come sindaco di New York, Zohran Mamdani ha affermato che la sua vittoria mostra la strada per "sconfiggere" Donald Trump. Secondo msn.com

