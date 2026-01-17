Ondata di truffe in città Due raggiri vanno a segno

A Siena si registrano recenti episodi di truffa, nonostante le iniziative di sensibilizzazione e prevenzione promosse in città. Nei giorni scorsi, due raggiri sono andati a segno, evidenziando l’importanza di mantenere alta l’attenzione e diffondere informazioni utili per evitare rischi e proteggersi. La comunità continua a impegnarsi per sensibilizzare i cittadini e contrastare queste situazioni.

Un'ondata di truffe. Proprio quando Siena si mobilita con iniziative di informazione e prevenzione capillari, vedi quella che si è svolta ieri pomeriggio alla Misericordia nella sede del Mandorlo. Solo così si può frenare l'attacco delle bande di malviventi che, stante anche l'alto numero di anziani nella nostra provincia, trova qui terreno 'fertile' per colpire. Un raggiro è stato messo a segno nelle ultime ore con la scusa del finto incidente annunciato dal maresciallo che chiama la vittima al telefono. Un altro ancora nella zona di Botteganova dove, per far cadere un'anziana nella trappola, si sarebbe fatto vivo un finto (ovviamente) addetto del tribunale.

