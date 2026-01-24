Oggi, sabato 24 gennaio, torna Ciao Maschio con una nuova puntata condotta da Nunzia De Girolamo. Dopo la puntata saltata in occasione della scomparsa di Ornella Vanoni, il programma riprende il suo consueto appuntamento alle 17, offrendo interviste e approfondimenti rivolti al pubblico maschile. Un momento di confronto e riflessione che arricchisce il palinsesto settimanale.

Nunzia De Girolamo torna oggi, sabato 24 gennaio, con una nuova puntata di Ciao Maschio, il programma di interviste al maschile, in onda alle 17.10 su Rai 1. Si tratta dell’appuntamento previsto lo scorso 22 novembre e saltato per lasciare spazio a uno speciale in diretta in ricordo di Ornella Vanoni. Anticipazioni e ospiti del 24 gennaio 2026. Nel nuovo appuntamento, la padrona di casa cercherà di capire se esiste ancora l’ uomo romantico o se è diventato demodé e, soprattutto, cosa ne pensano le donne. I tre maschi protagonisti sono: Gene Gnocchi, l’ex tennista Adriano Panatta e l’attore Antonio Milo, volto del brigadiere Maione, uno dei personaggi più amati della fortunata serie di Rai 1 Il Commissario Ricciardi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ciao Maschio recupera oggi la puntata saltata per la morte di Ornella Vanoni

Leggi anche: Ciao Maschio rende omaggio a Ornella Vanoni

Leggi anche: Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Annalisa e Ornella Vanoni tra gli ospiti in studio

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Chi è Corrado Camporeale a Ciao Maschio/ Debutto in tv per il talento: carriera e vita privata nel mistero; Chi è Gioia Squeo ospite di Ciao Maschio/ Carriera in rampa di lancio, profilo Instagram blindato.

Chi è Corrado Camporeale a Ciao Maschio/ Debutto in tv per il talento: carriera e vita privata nel misteroCorrado Camporeale, chi è il musicista pugliese ospite di Ciao Maschio: il giovane artista debutta in tv nel salotto di Nunzia de Girolamo ... ilsussidiario.net

Chi è Gioia Squeo ospite di Ciao Maschio/ Carriera in rampa di lancio, profilo Instagram blindatoEcco chi è Gioia Squeo, giovane cantante pugliese ospite di Nunzia de Girolamo a Ciao Maschio: l'esibizione che l'ha resa più famosa ... ilsussidiario.net

Buonanotte fan immagine della Splendida e Magnifica Dottoressa Nunzia De Girolamo durante un'altra puntata di "CIAO MASCHIO ". A Domani #NunziaDeGirolamo #CiaoMaschio - facebook.com facebook