Amici 25 in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata | Annalisa e Ornella Vanoni tra gli ospiti in studio

Comingsoon.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amici 25 torna in onda oggi domenica 9 novembre 2025 alle 14 su Canale 5 con un nuovo e imperdibile appuntamento. Tra gli ospiti in studio Annalisa, che presenterà il suo ultimo singolo 'Esibizionista'. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

