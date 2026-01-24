Christophe Gans shock | Minacce di morte dai fan per Silent Hill

In un’intervista di gennaio 2026, Christophe Gans ha condiviso dettagli sul primo adattamento di Silent Hill del 2006, rivelando di aver ricevuto minacce di morte da alcuni fan durante la produzione. La testimonianza evidenzia le tensioni che circondano il film e il rapporto complesso tra i creatori e il pubblico appassionato del franchise. Queste rivelazioni offrono uno sguardo insolito sul dietro le quinte di un’opera cult del cinema horror.

In una recente e intensa intervista rilasciata proprio in questi giorni di gennaio 2026, Christophe Gans è tornato a parlare del primo, storico adattamento di Silent Hill del 2006, rivelando un retroscena inquietante: le pesanti minacce di morte ricevute dai fan durante la produzione. Silent Hill Il peso di un'eredità intoccabile Parlando con Variety, Gans ha ricordato con estrema lucidità la pressione soffocante subita vent'anni fa. Il fandom della saga Konami, noto per essere uno dei più protettivi e viscerali del mondo videoludico, non accolse con benevolenza l'idea di un adattamento cinematografico.

