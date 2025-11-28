Return to Silent Hill ecco il trailer completo ufficiale in italiano del film di Christophe Gans

28 nov 2025

Christophe Gans torna dietro alla macchina da presa per Return to Silent Hill, nuovo capitolo dell'adattamento cinematografico del survival horror Konami. Ecco il trailer lungo italiano del film in uscita il 22 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

