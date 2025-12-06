Chi è il figlio di Corinne Clery Alexandre Wayaffe e perché non si parlano più | Ha iniziato a odiarmi perché voleva i miei soldi

Alexandre Wayaffe, il figlio di Corinne Clery, è estraneo al mondo dello spettacolo ed è molto riservato. Ha due figlie di 20 e 22 anni, che di recente hanno recuperato il rapporto con la nonna. Corinne Clery, infatti, ha dichiarato: “Le ho risentite a settembre per un’occasione non bella, dove loro soffrivano molto. Piano piano ho mandato dei messaggi di amore, affetto, disponibilità e loro mi hanno accolta”. Negli anni, Corinne Clery ha dato diverse versioni circa le motivazioni che hanno portato alla rottura tra lei e suo figlio. Le dichiarazioni più recenti a riguardo, sono quelle rilasciate all’Isola dei famosi, dove l’attrice ha parlato di una “grande litigata”: “Con gli anni, io e mio figlio ci siamo allontanati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è il figlio di Corinne Clery, Alexandre Wayaffe e perché non si parlano più: “Ha iniziato a odiarmi perché voleva i miei soldi”

