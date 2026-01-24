L’accordo sulle attività di TikTok negli Usa c’è ma è mistero sull’algoritmo

L’accordo tra TikTok e le autorità statunitensi sembra aver concluso la lunga disputa sul futuro del social negli Stati Uniti. Con la creazione di TikTok USDS Joint Venture LLC, una società a maggioranza statunitense, si apre una nuova fase per la piattaforma. Tuttavia, restano ancora molti dubbi, in particolare riguardo al funzionamento dell’algoritmo e alle modalità di gestione dei dati, che continuano a generare attenzione e incertezza.

Ieri è davvero finita la saga di TikTok negli Stati Uniti durata sei anni? È nata TikTok USDS Joint Venture LLC, società a maggioranza statunitense che dovrebbe salvare il social network dal divieto negli Stati Uniti. Il presidente statunitense Donald Trump esulta su Truth Social: «Sono davvero felice di aver contribuito a salvare TikTok! Ora sarà di proprietà di un gruppo di grandi patrioti e investitori americani». Ma la realtà dell’accordo è più complessa. La vicenda è iniziata nell’agosto 2020, quando Trump, durante la sua prima amministrazione, tentò di vietare l’applicazione per motivi di sicurezza nazionale: ByteDance, la società madre con sede a Pechino, poteva essere un canale attraverso cui il governo cinese accedeva ai dati degli americani o influenzava l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

