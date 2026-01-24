Il recente incontro tra i leader di Italia e Germania a Roma ha evidenziato una collaborazione strategica tra i due paesi. Durante il vertice a villa Doria Pamphilj, Giorgia Meloni e Friedrich Merz hanno rafforzato un rapporto che si basa su obiettivi condivisi e interessi comuni. Questo asse tra Roma e Berlino, sotto la regia dei partiti popolari, potrebbe influenzare le dinamiche europee negli anni a venire.

Roma, 24 gennaio 2026 – Il vertice intergovernativo tra Italia e Germania, tenutosi ieri a Roma a villa Doria Pamphilj, fra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, sembra creare fra Roma e Berlino un asse che fonde pragmatismo e visione. Piano Meloni-Merz per Ue più forte: Roma e Berlino più vicine che mai Federico Ottavio Reho, coordinatore della ricerca del Wilfried Martens Centre for European Studies, quali sono le ragioni che hanno reso possibile questa sintonia? “Secondo me ci sono varie motivazioni. Intanto, delle convergenze sostanziali sui dossier competitività e sburocratizzazione, che sono fra i temi principali del vertice intergovernativo Italia-Germania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “C’è la regia dei popolari dietro l’asse Roma-Berlino”. Il retroscena svelato dal ricercatore Reho

