Trump Meloni e la Groenlandia dietro la nota europea dura ma misurata c’è una regia discreta | il Quirinale - RETROSCENA ESCLUSIVO

Dietro la recente posizione europea sulla Groenlandia si nasconde una strategia attentamente orchestrata, con il Quirinale che ha svolto un ruolo di regia discreta. La nota ufficiale, che difende la sovranità danese, riflette una linea equilibrata, frutto di un’azione calibrata tra fermezza e prudenza. In questo retroscena esclusivo, si analizza come la coordinazione tra le istituzioni abbia contribuito a definire una comunicazione misurata e ponderata.

Il Colle ha guidato la mano del governo calibrando fermezza e prudenza senza clamore Dietro la nota europea che difende la sovranità danese sulla Groenlandia c'è molto più di quanto sembri. Giorgia Meloni non l'ha firmata per caso. La scelta appare insolita, quasi inattesa, ma chi segue le di.

