Family influencer quando il figlio è sovraesposto sui social | bimbi protagonisti in un contenuto su due

Milano, 6 novembre 2025 – Figli protagonisti - o comunque postati - in una “storia“, reel e post su due come pure in un contenuto sponsorizzato su quattro. I più esposti? Hanno tra gli zero e i cinque anni. Sono alcuni dati emersi dall’ultima ricerca qualitativa e quantitativa realizzata da Terre des Hommes, Università Cattolica del Sacro Cuore e Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria per accendere un faro sul fenomeno e sul mondo dei family influencer. “È una ricerca esplorativa che poggia le basi sul lavoro di monitoraggio cominciato un anno fa – spiega Elisabetta Locatelli, ricercatrice dell’Università Cattolica –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

