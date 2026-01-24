Catanzaro-Sampdoria domenica 25 gennaio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:15 si disputa la sfida tra Catanzaro e Sampdoria. Nonostante le recenti sconfitte in trasferta contro Frosinone e Venezia, il team calabrese mantiene ancora la posizione nei playoff. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici su un incontro importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di offrire un quadro chiaro e obiettivo sulla partita.

Nonostante sia reduce due sconfitte in trasferta sui campi delle due prime della classe, per 2-0 contro il Frosinone e per 2-1 contro il Venezia, il Catanzaro è ancora all’interno della zona playoff e ovviamente punta a restarci. La Sampdoria invece, che resta sul pareggio a Marassi contro l’Entella, si trova al quartultimo posto e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

catanzaro sampdoria domenica 25 gennaio 2026 ore 17 15 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Catanzaro-Sampdoria (domenica 25 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Metz-Lione (domenica 25 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiDomenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:15 si affrontano Metz e Lione in occasione della gara valida per l’Europa League.

Paris FC-Angers (domenica 25 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiDomenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:15 si disputa l’incontro tra Paris FC e Angers.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Serie BKT: info e prezzi biglietti per Catanzaro-Sampdoria; Catanzaro, Sozza di Seregno al Ceravolo per la sfida contro la Sampdoria; Catanzaro-Sampdoria, come vedere la partita di Serie B gratis: tutte le info; La Sampdoria cerca di fermare il suo calvario in trasferta a Catanzaro.

catanzaro sampdoria domenica 25Sampdoria, Gregucci: Cambio modulo? Ci può stare, ma stessi principi. Barak non è convocatoIl tecnico torna sull'infortunio di Esposito: Non ci svegliamo la mattina e decidiamo, valutiamo coi ragazzi e col club. Ma non ho mai visto un ... ilsecoloxix.it

catanzaro sampdoria domenica 25Catanzaro-Sampdoria, al Ceravolo arbitra SozzaCatanzaro-Sampdoria, posticipo di giornata che si disputerà domenica 25 gennaio alle ore 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo, sarà arbitrato da Simone Sozza ... ilsecoloxix.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.