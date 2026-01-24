Catanzaro-Sampdoria domenica 25 gennaio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:15 si disputa la sfida tra Catanzaro e Sampdoria. Nonostante le recenti sconfitte in trasferta contro Frosinone e Venezia, il team calabrese mantiene ancora la posizione nei playoff. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici su un incontro importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di offrire un quadro chiaro e obiettivo sulla partita.

Nonostante sia reduce due sconfitte in trasferta sui campi delle due prime della classe, per 2-0 contro il Frosinone e per 2-1 contro il Venezia, il Catanzaro è ancora all’interno della zona playoff e ovviamente punta a restarci. La Sampdoria invece, che resta sul pareggio a Marassi contro l’Entella, si trova al quartultimo posto e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

