Metz-Lione domenica 25 gennaio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:15 si affrontano Metz e Lione in occasione della gara valida per l’Europa League. Il Lione, guidato da Fonseca, arriva da un buon momento di forma e cerca di consolidare la propria posizione in classifica. Di seguito, analizzeremo formazioni, quote e pronostici per questa partita, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sull’incontro.

È in un grande momento di forma il Lione di Fonseca, ancora a caccia del primato in Europa League e quest'oggi di scena sul campo del fanalino di coda Metz. I grenatines hanno subito nel derby dell'Est contro lo Strasburgo la loro dodicesima sconfitta stagionale, e l'ottava in trasferta su 10 gare disputate. Ci sarà da sudare in ottica salvezza, con il quartultimo.

