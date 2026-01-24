Nella serata di ieri a Catania, un giovane di 21 anni è stato denunciato dai Carabinieri per aver causato una colluttazione con un cassiere, dopo aver richiesto una birra e una lattina di thè. L’episodio è stato classificato come rapina impropria. La vicenda evidenzia l’importanza della sicurezza nei luoghi pubblici e delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS In tarda serata i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato, un 21enne, di origini straniere residente a Catania, ritenuto responsabile del reato di “ rapina impropria ”. Il fatto è avvenuto alle 22:00 circa nei pressi di piazza Mazzini quando un giovane, entrato in un esercizio commerciale baralimentari, avrebbe preso dal banco frigo una bottiglia di birra e una lattina di thè per poi incamminarsi verso l’uscita con il chiaro intento di non “fermarsi” a pagare. L’addetto alla cassa, riconosciuto il giovane, perché altre volte era stato in negozio, lo avrebbe bloccato prima che uscisse senonché, ad un certo punto, veniva colpito con un violento pugno sul viso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, manda in ospedale il cassiere per una birra e una lattina di thè. Denunciato un 21enne

Leggi anche: Ruba alla Lidl e minaccia i dipendenti con una tronchese e una bottiglia di birra: denunciato

Leggi anche: Scalpello, chiavi inglesi e crick nascosti nell'auto. Poi provoca una rissa con i poliziotti e ne manda due in ospedale: denunciato 47enne

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Modica, picchia il marito e lo manda in ospedale: arrestata una 42enne; Capitale italiana della Cultura 2028, Catania in finale; Tenta di soffocare la figlia di cinque mesi: salvata dai carabinieri a Catania; Bimba di 17 mesi finisce in ospedale dopo aver ingerito pillole della madre.

Catania, muore a 29 anni in ospedale: familiari risarciti con due milioniIl Tribunale di Catania ha condannato l’ospedale Garibaldi al pagamento di circa 2 milioni di euro in favore dei familiari di un giovane padre, morto all’età di 29 anni dopo un intervento chirurgico. livesicilia.it

Paziente 29enne morì dopo un intervento, l'ospedale Garibaldi di Catania condannato a pagare due milioniIl giovane lasciò la moglie, di 23 anni, e due bambine, una di 20 mesi e l’altra di 4 mesi, oltre a padre, madre e sorella. msn.com

NUOVO KIT TOTAL BODY! Perdi peso e ritrova benessere da Naturhouse Gravina di Catania. #integratori #detox #perderepeso #buonipropositi #estatenontitemo Per info o appuntamenti: chiama il numero 0957253098 manda un whatsapp al numero 09 - facebook.com facebook