Catania ecco il colpo Di Noia per il centrocampo rossazzurro

Il Catania ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Giovanni Di Noia dal Trapani, con un contratto fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista si unisce alla rosa rossazzurra, rafforzando il reparto mediano della squadra. Questa operazione mira a consolidare la continuità e l’esperienza nel team, in vista delle prossime competizioni.

Di Noia ha vinto due volte il campionato di Serie C: nel 2025 con la Virtus Entella, vincendo anche la Supercoppa di Serie C, e nel 2021 con il Perugia Il Catania ha acquisito a titolo definitivo dal Trapani il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Noia, che si lega contrattualmente al club rossazzurro fino al 30 giugno 2027. In Serie B, il neo-rossazzurro ha disputato complessivamente 119 gare (con 10 gol e 6 assist) indossando le maglie del Bari, della Ternana, del Cesena, del Carpi e del Chievo. In terza serie, Di Noia si è espresso anche con la Fidelis Andria, con il Gubbio e con il Foggia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

