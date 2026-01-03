Napoli idea di scambio in Serie A | ecco il colpo a centrocampo!
Il Napoli si rianima sul mercato dei centrocampisti, riaprendo una pista già valutata in passato. La società lavora per rafforzare la mediana della squadra, in vista della prossima stagione di Serie A. Un colpo strategico che potrebbe contribuire a consolidare il progetto tecnico e migliorare la qualità del reparto centrale. La trattativa è in fase embrionale, ma l’attenzione resta alta sul fronte mercato partenopeo.
Il Napoli torna a muoversi sul mercato dei centrocampisti e riapre una pista già esplorata in passato. Secondo quanto riportato da La Stampa, il nome di Cesare Casadei è di nuovo sul taccuino della dirigenza azzurra. Un interesse che si inserisce nella ricerca di un rinforzo in mezzo al campo e che potrebbe prevedere un incastro con Antonio Vergara. La situazione è ancora in fase di valutazione. Il Napoli ripensa a Casadei. Casadei continua a essere un nome caldo sul mercato italiano. Il centrocampista piace a Lazio e Fiorentina, ma il Napoli osserva con attenzione. Già un anno fa il club azzurro aveva pensato all'ex Chelsea, considerandolo un profilo adatto per fisicità e margini di crescita.
