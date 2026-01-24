Castelleone offrivano lavoro online ma chiedevano bonifici ai candidati | denunciati per truffa

A Castelleone, tre individui sono stati denunciati per aver truffato candidati promettendo opportunità di lavoro online. Le vittime, coinvolte in richieste di bonifici, non hanno mai ricevuto i rimborsi promessi. L'indagine evidenzia la presenza di truffe digitali e l’importanza di verificare sempre l’affidabilità delle offerte di lavoro su internet.

Tre persone denunciate dai Carabinieri di Castelleone, che hanno portato alla luce un caso di truffa ai danni di una donna della zona. Gli indagati, due donne e un uomo con precedenti, sono stati identificati come responsabili di aver promesso false opportunità di lavoro online per ottenere bonifici dalla vittima. Le indagini dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita a metà luglio, quando una donna residente in un paese vicino a Castelleone si è rivolta alla caserma locale per denunciare quanto accaduto. La vittima aveva ricevuto una telefonata da una donna che le proponeva delle offerte di lavoro da svolgere comodamente da casa, con la promessa di un compenso variabile in base ai risultati ottenuti ogni giorno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

