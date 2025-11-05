Compra biglietti per il concerto online ma è tutta una truffa | due casertani denunciati

Dal sogno alla delusione. Pensava di aver acquistato i biglietti per il concerto del suo idolo ma era tutta una truffa. Dopo cinque mesi di indagini, due persone residenti nel casertano, di 35 e 29 anni, sono state denunciate dai carabinieri di Casalmaggiore, in provincia di Cremona.I fatti sono. 🔗 Leggi su Casertanews.it

News recenti che potrebbero piacerti

ho letto bene? con la carta docente si potranno comprare i biglietti aereo? - facebook.com Vai su Facebook

Truffa online: biglietti del concerto di Vasco Rossi pagati e mai ricevuti - Ha comprato con un bonifico da 265 euro tre biglietti per il concerto di Vasco Rossi per il prossimo 28 giugno a Udine, biglietti che non gli sono mai stati recapitati. Da rainews.it

Il raggiro dei biglietti dilaga online, si finisce in trappola con un solo click - Dai siti clone ai bot automatizzati: ecco come funzionano le nuove truffe sui biglietti e cosa puoi fare per non cascarci. Riporta macitynet.it

Biglietti comprati online e mai arrivati, danno doppio: che fare - Il lettore racconta di aver acquistato biglietti che non sono mai arrivati, ed essere stato costretto a ricomprarli all’ultimo momento a un prezzo molto più alto. Scrive repubblica.it