Casette dell' acqua | a Lanciano tornano in funzione i primi quattro distributori

Il Comune di Lanciano ripristinerà lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 12 le prime quattro delle otto casette dell’acqua previste. Questa iniziativa mira a favorire l’accesso a acqua potabile di qualità e a promuovere pratiche più sostenibili. La riattivazione delle strutture rappresenta un passo importante verso un servizio più efficiente e a favore della comunità locale.

A Lanciano tornano in funzione 4 casette dell’acquaLanciano. Lunedì 26 gennaio, alle 12, torneranno in funzione quattro casette dell’acqua, nello specifico quelle già presenti, posizionate nel quartiere ... abruzzolive.it

Acquedotto del Fiora, inaugurata la nuova casina dell'acqua a CetonaNuova casina dell’acqua a Cetona. Inaugurata, questa mattina, giovedì 22 gennaio, dal sindaco Roberto Cottini con il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai, la nuova casina dell’acqua in via ... radiosienatv.it

Quanta acqua hanno prelevato gratuitamente gli abitanti di Piadena Drizzona nel corso del 2025 Ecco i dati! L’acqua delle casette è costantemente controllata, quindi non solo permette ai nostri cittadini di risparmiare, ma anche di essere sicuri sull’acqua c - facebook.com facebook