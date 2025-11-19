Calco (Lecco), 19 novembre 2025 – Capelli corti e scuri, carnagione chiara, pantaloni tipo jeans, una felpa mimetica con cappuccio e un giaccone indosso. Da una tasca sembra estrarre un martelletto, per poi impugnare un bastone. Le immagini lo mostrano prima infilare le mani dove si inseriscono le banconote e successivamente armeggiare dentro la cabina dove ci sono i sistemi di erogazione dell'acqua. Sono le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza installata alla casetta dell'acqua di Calco. Il ladro ha agito l'altro giorno, di mattina presto, tra le 6.50 e le 7.05. Calco, il ladro delle casette dell'acqua colpisce ancora: ''Chi lo conosce, lo segnali'' Il video. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calco, il ladro delle casette dell'acqua colpisce ancora. Appello social: ''Chi lo conosce, lo segnali''