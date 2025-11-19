Calco il ladro delle casette dell' acqua colpisce ancora Appello social | ' ' Chi lo conosce lo segnali' '
Calco (Lecco), 19 novembre 2025 – Capelli corti e scuri, carnagione chiara, pantaloni tipo jeans, una felpa mimetica con cappuccio e un giaccone indosso. Da una tasca sembra estrarre un martelletto, per poi impugnare un bastone. Le immagini lo mostrano prima infilare le mani dove si inseriscono le banconote e successivamente armeggiare dentro la cabina dove ci sono i sistemi di erogazione dell'acqua. Sono le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza installata alla casetta dell'acqua di Calco. Il ladro ha agito l'altro giorno, di mattina presto, tra le 6.50 e le 7.05. Calco, il ladro delle casette dell'acqua colpisce ancora: ''Chi lo conosce, lo segnali'' Il video. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sventato furto nella pescheria di Peppe Di Napoli, ladro beccato dalle nuove telecamere https://nap.li/jn6i - facebook.com Vai su Facebook
#Calcio Disavventura per il dirigente dell'Asd Real Forio, la squadra di Forio D'Ischia del campionato di Eccellenza. Nella notte un ladro si è introdotto nella propria casa rubando 2mila euro: il 'Lupin' era un calciatore 21enne della squadra avversaria del La Vai su X
Calco, il ladro delle casette dell'acqua colpisce ancora. Appello social: ''Chi lo conosce, lo segnali'' - I gestori delle casette dell'acqua diffondo il video del ladro seriale che scassina i distributori di acqua pubblica ... Segnala ilgiorno.it
Le Casette dell’Acqua di Lario Reti Holding: diamo i numeri! - Le Casette dell’Acqua di Lario Reti Holding sono un’iniziativa simbolo del nostro impegno per il territorio e per la sostenibilità ambientale. ilgiorno.it scrive