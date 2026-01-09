tutti pazzi per i btp soprattutto gli stranieri

Negli ultimi mesi, i Btp italiani hanno attirato l’attenzione di investitori di tutto il mondo, grazie alla loro stabilità e ai rendimenti offerti. Nel 2025, la Borsa italiana ha registrato un aumento del 30%, mentre il rendimento dei Btp decennali si è attestato al 3,5%. Questa tendenza evidenzia l’interesse crescente verso i titoli di Stato italiani come scelta di investimento affidabile.

Nell’anno appena concluso, il 2025, la Borsa italiana ha guadagnato il 30%, mentre il Btp decennale ha reso il 3,5%. Il confronto ci conferma che – quando le condizioni sono buone – l’investimento azionario vince dieci a zero contro quello in titoli di Stato. Ma quello che non ci dice è che, più che mai in Italia, il primo dipende molto dal secondo. O meglio: se i Btp hanno mercato, riscuotono successo, e restano stabili, allora forniscono un’indicazione di salute e fiducia che si riflette anche sulle società quotate in Borsa. Ed è quello che sta accadendo in Italia in questa fase storica, dopo anni (a fasi alterne sono stati 14, dal 2008 al 2022) di alti e bassi e di instabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

