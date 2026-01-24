Carlos Alcaraz la domanda che lo fa crollare | Oh mer+++

Durante una serata alla Rod Laver Arena, Carlos Alcaraz ha affrontato una domanda inaspettata che lo ha fatto reagire con sorpresa e un sorriso. Un episodio che ha messo in luce il lato più umano del tennista spagnolo, tra momenti di imbarazzo e spontaneità, in un contesto che ha unito sport e autenticità. Un episodio che rimarrà impresso nella sua esperienza professionale e personale.

Serata particolare per Carlos Alcaraz alla Rod Laver Arena, dove il tennis ha lasciato spazio anche a sorrisi, imbarazzo e un pizzico di spontaneità. Dopo la netta affermazione su Corentin Moutet n el terzo turno degli Australian Open (per 6-2 6-4 6-1), lo spagnolo si è presentato per la consueta intervista in campo senza immaginare cosa lo aspettasse sul maxi-schermo. Durante il collegamento, sono infatti scorse alcune immagini del recente Million Dollar One Point Slam, evento esibizione che aveva visto Alcaraz protagonista anche lontano dalla racchetta. Tra i frame proposti, però, è comparso anche il punto decisivo perso contro Maria Sakkari, episodio che aveva decretato la sua eliminazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz, la domanda che lo fa crollare: "Oh mer+++" Leggi anche: “Mi fa ridere quando sento dire che Carlos è dispersivo”: così Nadal mette a confronto il gioco di Alcaraz e Sinner Leggi anche: Zverev e Shelton in imbarazzo per la domanda su Sinner e Alcaraz: la risposta li fa sbellicare Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Carlos Alcaraz is back to work at the Carlos Alcaraz Academy in Murcia. #tennis Argomenti discussi: Alcaraz non si nasconde: Sono pronto e affamato di successo; Riecco Sinner-Alcaraz, Jannik: Adesso sono un uomo più maturo; Jodar ricorda Sinner: Alcaraz non basta, la Spagna celebra il nuovo Rafa. Jannik stufo: Sempre le stesse domande; Australian Open, oggi Alcaraz-Moutet – Diretta. Jodar ricorda Sinner: Alcaraz non basta, la Spagna celebra il nuovo Rafa. Jannik stufo: Sempre le stesse domandeAustralian Open, Jodar ricorda Sinner: Alcaraz non basta, la Spagna celebra il nuovo Rafa. Jannik stufo: Sempre le stesse domande ... sport.virgilio.it Daniil Medvedev torna su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: Non c'è nessuno che...Il russo non ha concesso set in questo esordio a Melbourne, confermando il momento positivo ... msn.com Carlos Alcaraz vola agli ottavi degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 del tennis mondiale ha battuto in tre set per 6-2, 6-4, 6-1 il francese Corentin Moutet, festeggiando al meglio la sua 100esima partita nei tornei del Grande Slam. #ANSA - facebook.com facebook #Alcaraz vola agli ottavi a Melbourne! Carlos Alcaraz supera Moutet in tre set e stacca il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open Il numero 1 del mondo continua il suo percorso impeccabile: zero set persi in tre partite Ora lo attende la sfida co x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.