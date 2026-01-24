Campania | Martusciello ' Minella aderisce a Fi 7 i nostri consiglieri regionali'

Martusciello annuncia l’adesione di Mimì Minella a Forza Italia, portando a sette i consiglieri regionali del partito in Campania. La scelta di Minella mira a consolidare l’area di opposizione e rafforzare il ruolo di Forza Italia nel contesto regionale. Questa adesione rappresenta un aggiornamento importante per il panorama politico locale, contribuendo a definire le dinamiche dell’opposizione in regione.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Mimì Minella ha aderito a Forza Italia. Gli diamo il benvenuto nella consapevolezza che rafforzerà la proposta politica di opposizione di Forza Italia. Minella è un consigliere regionale attento e fortemente radicato. Con la sua adesione il Gruppo sale a 7 consiglieri regionali e non è detto che la crescita si fermi qui”. Lo annuncia Fulvio Martusciello, segretario regionale del partito in Campania. Tempo Scooter tra i semafori pedonali: i pulsanti funzionano o no? Cosa ha scoperto Giovanni Calvario a Come States? Netflix, narcisismo e soft-power americano . 🔗 Leggi su Iltempo.it

