Calcio il Pisa stende la Cremonese nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A

Nellanticipo dell’11ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio il Pisa batte all’Arena Garibaldi la Cremonese per 1-0: decisiva la rete al 75? di Touré. I toscani centrano la prima vittoria stagionale e salgono a quota 9 in classifica ed agganciano (con una partita in più giocata) al 14° posto Cagliari e Lecce, mentre i lombardi restano fermi con 14 punti in solitaria in decima posizione. Nel primo tempo Semper dice di no alla conclusione al volo di Vazquez e nella ripresa si ripete in un paio di circostanze su Vardy. Allo scoccare dell’ora di gioco, invece, il Pisa viene salvato dalla traversa, colta di sinistro da Vazquez, poi i padroni di casa si fanno vedere con Nzola. 🔗 Leggi su Oasport.it

