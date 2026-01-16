Dal 16 al 19 gennaio 2026, su Sky e NOW sono in programma le principali partite di calcio estero, tra cui la Premier League, la Ligue 1 e la Bundesliga. La Premier League propone il derby di Manchester tra Manchester United e Manchester City, aprendo un weekend ricco di incontri di rilievo in Inghilterra, Francia e Germania. Un appuntamento per seguire live le sfide più importanti del calcio internazionale.

Premier League accende il derby di Manchester su Sky e NOW con Manchester United e Manchester City protagonisti di una sfida che apre un weekend pieno di big match tra Inghilterra, Germania e Francia. Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 16,a lunedì 19 gennaio in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 22ª giornata di Premier League. Sabato alle 13.30 si parte subito forte con il derby tra Manchester United e Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 4K); alle 16 in campo Chelsea-Brentford (Sky Sport Uno), Liverpool-Burnley (Sky Sport Arena), Tottenham-West Ham (Sky Sport 257), Sunderland-Crystal Palace (Sky Sport 258) e Leeds-Fulham (Sky Sport 259). 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Calcio Estero live Sky e NOW (16 - 19 Gennaio 2026) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

