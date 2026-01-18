Pallamano | Italia contro l’Ungheria è decisiva C’è in palio la permanenza agli Europei 2026

La sfida tra Italia e Ungheria agli Europei 2026 di pallamano rappresenta un momento cruciale per gli azzurri, con in palio la possibilità di continuare il percorso nel torneo. La partita, che si svolgerà in 60 minuti, determinerà il destino della squadra italiana in questa fase della competizione. Un esito positivo potrebbe assicurare la permanenza agli Europei, rendendo questa sfida particolarmente importante per il team e i suoi supporter.

Tutto in 60 minuti: Italia-Ungheria, seconda partita degli azzurri agli Europei 2026 di pallamano, è già decisiva. Alla Kristianstad Arena, in Svezia, gli azzurri hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria, altrimenti saluteranno con anticipo, al netto dell’ultima partita contro la Polonia, la competizione europea. La sconfitta contro l’Islanda – di venerdì scorso – era probabilmente preventivata, quindi Bob Hanning e il suo gruppo sapevano che si sarebbero ritrovati “spalle al muro”; la cosa non ponderabile invece sono state le dimensioni della sconfitta contro i nordici, ben 13 gol di differenza (39-26). 🔗 Leggi su Oasport.it

