Entrata killer in Brasile | avversario colpito al volto e rissa sfiorata

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Tackle" shock in un campionato minore brasiliano: dopo un lungo palleggio tra due giocatori, l'avversario decide di terminare lo scambio con un'entrata pericolosissima all'altezza della testa. L'arbitro estrae il rosso, prodigandosi poi a sedare l'accenna di rissa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

