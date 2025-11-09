Entrata killer in Brasile | avversario colpito al volto e rissa sfiorata
"Tackle" shock in un campionato minore brasiliano: dopo un lungo palleggio tra due giocatori, l'avversario decide di terminare lo scambio con un'entrata pericolosissima all'altezza della testa. L'arbitro estrae il rosso, prodigandosi poi a sedare l'accenna di rissa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
