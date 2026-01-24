La Fiorentina cade col Cagliari nel giorno in cui il Franchi ricorda Commisso | decisivo un super Palestra

Nel giorno in cui il Franchi ricorda Rocco Commisso, la Fiorentina perde contro il Cagliari. La squadra sarda si impone con un risultato di 2-1, grazie anche a una prestazione decisiva di Palestra, autore di un assist e un gol. Una partita che si inserisce in un momento particolare di ricordo e riflessione per il club e i suoi tifosi.

Nel giorno del commosso omaggio a Rocco Commisso, la Fiorentina cade al Franchi contro il Cagliari. I rossoblù vincono 2-1 trascinati da un super Palestra, decisivo con un assist e un gol. Viola sotto tono, reazione tardiva e classifica che torna a preoccupare.🔗 Leggi su Fanpage.it Fiorentina: Catherine Commisso e i figli sabato al Franchi. Incontro con la sindaca. Kean in dubbio per il CagliariSabato, Catherine Commisso e i figli saranno presenti allo stadio Franchi per la partita Fiorentina-Cagliari, incontrando anche la sindaca di Firenze. Palestra trascina il Cagliari contro la Fiorentina, gol e assist nel 2-1 rossoblùIl Cagliari ottiene una vittoria esterna contro la Fiorentina, con il risultato di 2-1. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: La Fiorentina vince a Bologna nel nome di Rocco Commisso: 3 punti pesantissimi nella corsa salvezza; Primavera: pareggia la Fiorentina, cade il Parma; Mandragora e Piccoli nel segno di Commisso lanciano la Fiorentina, il Bologna cade al Dall'Ara; Ufficiale, Dzeko lascia la Fiorentina e torna in Germania allo Schalke 04. La Fiorentina cade in casa! Il Cagliari espugna il Franchi e vince lo scontro salvezzaDopo un mese e mezzo di imbattibilità interna, la Fiorentina torna a cadere al Franchi e lo fa nello scontro diretto contro il Cagliari, che si impone per 2-1. I sardi interpretano la gara ... tuttonapoli.net La Fiorentina sprofonda di nuovo, ko nello scontro salvezza col Parma: è caosLa Viola si arrende al Tardini e fallisce nel confronto diretto con la formazione di Cuesta valido per la 17ª giornata di Serie A ... tuttosport.com Prime Pagine Sportive di oggi Un sabato che ha lasciato il segno nel calcio italiano. Il mondo viola è in lutto per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina e figura chiave degli ultimi anni. Sul campo, la Juventus cade a Cagliari, frenata - facebook.com facebook Clamoroso in Francia: il #PSG di #LuisEnrique cade nel derby contro il #ParisFC e viene eliminato a sorpresa dalla Coppa di Francia. Decide l'ex Fiorentina Jonathan #Ikoné #calcionews24 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.