Festa in alta quota per i 29 anni di Aurora Ramazzotti. Famiglia e amici si sono ritrovati in Trentino per uno speciale party di compleanno. In prima fila per i festeggiamenti mamma Michelle Hunziker, che ieri ha dedicato alla figlia un tenero messaggio attraverso i social: “Oggi ha 29 anni il mio musetto bellissimo e la cosa fantastica è che rimane invariato – ha scritto la conduttrice postando una sua foto insieme ad Aurora, di un anno -. Si è solo trasformato in una bellissima donna e una mamma meravigliosa della quale vado molto fiera. Il mio cuore vedendoti così felice e realizzata scoppia di felicità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Compleanno Aurora Ramazzotti, festa in montagna con mamma Michelle Hunziker e Goffredo tra karaoke, torta e Whitney Houston Challange