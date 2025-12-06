Compleanno Aurora Ramazzotti festa in montagna con mamma Michelle Hunziker e Goffredo tra karaoke torta e Whitney Houston Challange

Ilgiorno.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa in alta quota per i 29 anni di Aurora Ramazzotti. Famiglia e amici si sono ritrovati in Trentino per uno speciale party di compleanno. In prima fila per i festeggiamenti mamma Michelle Hunziker, che ieri ha dedicato alla figlia un tenero messaggio attraverso i social: “Oggi ha 29 anni il mio musetto bellissimo e la cosa fantastica è che rimane invariato – ha scritto la conduttrice postando una sua foto insieme ad Aurora, di un anno -. Si è solo trasformato in una bellissima donna e una mamma meravigliosa della quale vado molto fiera. Il mio cuore vedendoti così felice e realizzata scoppia di felicità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

