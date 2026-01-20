Brooklyn Beckham ha condiviso sui social la sua posizione riguardo ai rapporti con i genitori, esprimendo il desiderio di non riconciliarsi. Nell’intervento, ha accusato sua madre di aver influenzato negativamente il suo matrimonio con Nicola Peltz, citando episodi come la cancellazione dell’abito da sposa e un episodio di ballo che avrebbe considerato inappropriato. La sua testimonianza evidenzia una crisi familiare ancora irrisolta.

«Per tutta la mia vita», continua Brooklin, «i miei genitori hanno controllato le narrazioni sulla stampa riguardo alla nostra famiglia. I post performativi sui social media, gli eventi familiari e le relazioni non autentiche sono stati una costante della vita in cui sono nato. Di recente, ho visto con i miei occhi fino a che punto sono disposti a spingersi per diffondere innumerevoli bugie sui media, per lo più a spese di persone innocenti, per preservare la propria facciata. Ma credo che la verità venga sempre a galla». Parole pesanti che preludono all'accusa più grave: «I miei genitori hanno provato senza sosta a rovinare la mia relazione con Nicola fin da prima del matrimonio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Brooklyn Beckham contro i genitori: «Non voglio riconciliarmi con loro. Mia madre ha rovinato il mio matrimonio con Nicola Peltz, ha ballato in modo del tutto inappropriato con me»

“Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia”: Brooklyn Beckham accusa David e Victoria di aver tentato di sabotare il suo matrimonioBrooklyn Beckham ha recentemente commentato pubblicamente la sua relazione con i genitori, David e Victoria Beckham.

Brooklyn Beckham accusa i genitori: “Umiliato alle nozze, non voglio riconciliarmi”Brooklyn Beckham ha condiviso sui social una lunga dichiarazione in cui esprime sentimenti di umiliazione e delusione nei confronti dei genitori, David e Victoria Beckham.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Brooklyn Beckham accusa i genitori: "Umiliato alle nozze, non voglio riconciliarmi" - Il primogenito di David e Victoria attacca con una dichiarazione senza precedenti: 'Il marchio Beckham viene prima di tutto' ... adnkronos.com