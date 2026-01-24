Brooklyn Beckham e il ballo poco appropriato con la madre Victoria | parla un testimone

Un testimone ha condiviso dettagli sul ballo tra Brooklyn Beckham e sua madre Victoria durante il matrimonio con Nicola Peltz. Il dj britannico Fat Tony, amico di lunga data dei Beckham, ha raccontato cosa è successo in quella occasione. La testimonianza offre uno sguardo diretto su un momento particolare dell’evento, senza giudizi o enfasi, contribuendo a chiarire quanto accaduto durante il matrimonio.

A pochi giorni dal duro sfogo social di Brooklyn Peltz-Beckham contro i genitori di David e Victoria, la faida in quella che per anni è stata considerata la famiglia perfetta, almeno all'apparenza, continua a dominare il gossip britannico e statunitense. Tra indiscrezioni, ricostruzioni dell'accaduto e meme, un episodio in particolare ha colpito l'attenzione più di altri: il presunto ballo "poco appropriato" tra madre e figlio durante il matrimonio con Nicola Peltz. È stato lo stesso Brooklyn a raccontare quel momento che lo ha messo profondamente a disagio: "Il primo ballo non l'ho fatto con mia moglie, ma con mia madre che si è presentata ballando con me in modo poco appropriato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Brooklyn Beckham e il ballo «inappropiato» con sua madre Victoria: ecco cosa è successoRecentemente è circolato un video che ritrae Brooklyn Beckham mentre danza con sua madre Victoria.

