Brooklyn Beckham e il ballo poco appropriato con la madre Victoria | parla un testimone

Un testimone ha condiviso dettagli sul ballo tra Brooklyn Beckham e sua madre Victoria durante il matrimonio con Nicola Peltz. Il dj britannico Fat Tony, amico di lunga data dei Beckham, ha raccontato cosa è successo in quella occasione. La testimonianza offre uno sguardo diretto su un momento particolare dell’evento, senza giudizi o enfasi, contribuendo a chiarire quanto accaduto durante il matrimonio.

A pochi giorni dal duro sfogo social di Brooklyn Peltz-Beckham contro i genitori di David e Victoria, la faida in quella che per anni è stata considerata la famiglia perfetta, almeno all'apparenza, continua a dominare il gossip britannico e statunitense. Tra indiscrezioni, ricostruzioni dell'accaduto e meme, un episodio in particolare ha colpito l'attenzione più di altri: il presunto ballo "poco appropriato" tra madre e figlio durante il matrimonio con Nicola Peltz. È stato lo stesso Brooklyn a raccontare quel momento che lo ha messo profondamente a disagio: "Il primo ballo non l'ho fatto con mia moglie, ma con mia madre che si è presentata ballando con me in modo poco appropriato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

brooklyn beckham e ilIl dj britannico Fat Tony, amico storico dei Beckham, ha raccontato cosa è accaduto il giorno del matrimonio di Brooklyn e Nicola PeltzDopo giorni di voci e indiscrezioni, un testimone ha rotto il silenzio sul ballo tra Brooklyn Beckham e la madre Victoria nel giorno del suo matrimonio. gazzetta.it

brooklyn beckham e il«Ero il dj al matrimonio di Brooklyn Beckham, quel ballo inappropriato con Victoria ha ridotto Nicola Peltz in lacrime»Il matrimonio da favola celebrato nel 2022 a Palm Beach tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz continua a generare onde d’urto mediatiche a distanza ... msn.com

