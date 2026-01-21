Brooklyn Beckham e il ballo inappropiato con sua madre Victoria | ecco cosa è successo

Recentemente è circolato un video che ritrae Brooklyn Beckham mentre danza con sua madre Victoria. La registrazione, mantenuta privata dalla coppia, ha suscitato alcune discussioni online. Secondo alcune fonti, il modo in cui Victoria balla con il figlio sarebbe stato percepito come troppo intimo, generando dubbi sull’appropriatezza del momento. Di seguito, analizziamo i dettagli di questa vicenda e le reazioni generate.

«Mia madre», ha scritto il ventiseienne su Instagram, «ha rubato il mio primo ballo con mia moglie (facendo piangere la sposa, ndr), che era stato programmato con settimane di anticipo sulle note di una romantica canzone d’amore. Di fronte ai 500 invitati al nostro matrimonio, Marc Anthony (il cantante amico dei Beckham che per fare un regalo agli sposi si era offerto di esibirsi durante il ricevimento nuziale, ndr) mi ha chiamato sul palco, dove da programma era previsto il mio ballo romantico con mia moglie. Invece lì c'era mia madre che mi stava aspettando per ballare con me. Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me, davanti a tutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

