Hashish già diviso in dosi e bilancino in casa in manette 29enne

Nella mattinata di ieri, 4 gennaio 2026, a San Nicola la Strada, un uomo di 29 anni è stato arrestato durante un'operazione anti-droga. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di hashish suddiviso in dosi e di un bilancino, strumenti comunemente utilizzati per il consumo e la distribuzione di sostanze stupefacenti.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.