Hashish già diviso in dosi e bilancino in casa in manette 29enne
Nella mattinata di ieri, 4 gennaio 2026, a San Nicola la Strada, un uomo di 29 anni è stato arrestato durante un'operazione anti-droga. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di hashish suddiviso in dosi e di un bilancino, strumenti comunemente utilizzati per il consumo e la distribuzione di sostanze stupefacenti.
Un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ha portato, nella prima mattinata di ieri, 4 gennaio 2026, all’arresto di un 29enne di origini israeliane, già noto alle forze dell’ordine, domiciliato nel centro cittadino di San Nicola la Strada.L’intervento è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Scoperto con hashish e bilancino in zona pub: in casa nascondeva dosi di ketamina
Leggi anche: Lucca, fermato dopo uno scambio di cocaina: in casa nascondeva mezzo chilo di hashish e dosi già pronte
A casa ha dell'hashish suddiviso in dosi, 23enne denunciato dai carabinieri - La Spezia, 28 febbraio 2025 – I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Spezia, questa notte, nel corso di un’attività di pattugliamento della zona di piazza Brin, hanno ... lanazione.it
Fermato nella notte con hashish già diviso in dosi e un bilancino di precisione - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.