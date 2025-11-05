Bergamo, 5 novembre 2025 – Torna Bergamo Sposi. Da venerdì a domenica in Fiera a Bergamo sarà di scena il salone dedicato agli sposi e alla cerimonia. La manifestazione (ingresso gratuito, previa registrazione online sul sito fierabergamosposi.it), ideata da Promozioni Confesercenti, è organizzata da Ecspo srl, in collaborazione con Promoberg e Cesvi Charity Partner. Più di 75 espositori accoglieranno il pubblico nei 2.500 metri quadrati della galleria centrale della Fiera. A disposizione un’ampia selezione di abiti da sposa, sposo e cerimoni a, oltre a location e allestimenti per ogni stile e gusto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo Sposi, torna il salone del wedding con 75 espositori