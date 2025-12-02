Tentata violenza sessuale su minore Assolto un 60enne della Valdera

Alla fine, da quanto abbiamo appreso, anche il pubblico ministero Sisto Restuccia – davanti a quanto emerso dal dibattimento – ha chiesto l’assoluzione per il 60enne che era stato accusato di aver presa una bambina per un braccio, sorprendendola e avvinandola a sé per sussurarle parole "proibite": l’offerta di 50 euro se la minore avesse acconsentito ad una prestazione sessuale. Ieri il processo si è concluso in tribunale a Pisa. Nell’ultima udienza è stato sentito l’imputato e anche la presunta vittima della tentata violenza sessuale che, in aula, non ha riconosciuto nell’imputato l’uomo sotto accusa: lo aveva seduto davanti a sè, ha detto che gli assomiglia – da quanto abbiamo appreso – ma la descrizione che ha fornito del soggetto che la avvicinò quel giorno, non corrisponde al 60enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tentata violenza sessuale su minore. Assolto un 60enne della Valdera

