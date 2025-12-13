Basket Trieste e Trento fanno festa negli anticipi dell’undicesima giornata di Serie A

L'undicesima giornata di Serie A di basket si apre con due anticipi emozionanti. La Pallacanestro Trieste conquista una vittoria in casa dopo un tempo supplementare, mentre Trento si impone sugli avversari, segnando un inizio di weekend ricco di sorprese e spettacolo nel campionato italiano.

L’undicesima giornata della Serie A di basket si apre con due anticipi davvero infuocati. La Pallacanestro Trieste trionfa in casa dopo un tempo supplementare per 92-82, aprendo ulteriormente la crisi infinita della Unahotels Reggio Emilia. Altro successo casalingo quella della Dolomiti Energia Trento, che supera 96-90 la Reyer Venezia al termine di un altro match dal finale palpitante. Trieste si prende due punti quasi totalmente isperati a 30 secondi dalla fine dell’ultimo quarto. Succede di tutto con la tripla di Uthoff del -2, poi la rubata sulla rimessa di Ramsey, che pareggia dalla lunetta. Oasport.it Basket, Trieste e Trento fanno festa negli anticipi dell’undicesima giornata di Serie A - L'undicesima giornata della Serie A di basket si apre con due anticipi davvero infuocati. oasport.it

