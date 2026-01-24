Aveva lanciato un copertone in fiamme dentro la questura | esce di prigione aggredisce i poliziotti
Circa un anno dopo aver lanciato un copertone in fiamme nella questura di Arezzo, un uomo è stato arrestato e, una volta uscito di prigione, ha aggredito gli agenti della Polfer. L’episodio avviene il 23 gennaio e si inserisce nel contesto di comportamenti violenti ripetuti nei confronti delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla gestione di soggetti con precedenti di questo tipo.
Poco più di un anno fa aveva lanciato un copertone in fiamme all'interno dell'atrio della questura di Arezzo ieri invece, 23 gennaio, ha aggredito gli agenti della Polfer per non meglio precisate ragioni. È finito in manette un cittadino originario del Gambia accusato di resistenza e lesioni a.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
