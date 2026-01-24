Aveva lanciato un copertone in fiamme dentro la questura | esce di prigione aggredisce i poliziotti

Circa un anno dopo aver lanciato un copertone in fiamme nella questura di Arezzo, un uomo è stato arrestato e, una volta uscito di prigione, ha aggredito gli agenti della Polfer. L’episodio avviene il 23 gennaio e si inserisce nel contesto di comportamenti violenti ripetuti nei confronti delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla gestione di soggetti con precedenti di questo tipo.

