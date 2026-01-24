Avellino Basket coesione e pazienza | Lombardi e Nevola chiamano la squadra all’unità

Nella sala stampa del PalaDelMauro, il presidente Giuseppe Lombardi e il General Manager Antonello Nevola hanno incontrato i giornalisti per fare il punto sulla situazione attuale dell’Avellino Basket. L’incontro ha sottolineato l’importanza della coesione e della pazienza nel percorso della squadra, analizzando anche gli aspetti legati al mercato e alle sfide future. Un momento di confronto volto a condividere obiettivi e strategie per il prosieguo della stagione.

"È importante ci sia struttura e coesione tra il lavoro sul campo e quello che si vede - ha spiegato il Presidente Lombardi - non abbiamo mai comunicato infortuni o altro, ma vogliamo che questo appuntamento diventi un invito alla maggiore partecipazione alla vita del club. Proveremo a far comprendere meglio le difficoltà che si vivono nella gestione del campionato, per una maggiore connessione tra le parti. È necessaria una condivisione costante di tutto, per avere una maggiore sinergia. Stiamo affrontando delle difficoltà caratterizzate dagli infortuni che stanno affrontando alcuni giocatori, questo è evidente e va fatto un plauso allo staff tecnico, medico sanitario, che sta lavorando assieme per risolvere le problematiche.

