Missione compiuta il Gruppo Lombardi Avellino Basket viola Roseto

Avellinotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al PalaMaggetti di Roseto è andato in scena il nono turno del campionato di Serie A2 OldWildWest: il Gruppo Lombardi Avellino Basket ha violato il campo della formazione abruzzese con il punteggio di 81-93.Il successo consente al team avellinese di conquistare la seconda vittoria di fila della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

