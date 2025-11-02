Missione compiuta il Gruppo Lombardi Avellino Basket viola Roseto
Al PalaMaggetti di Roseto è andato in scena il nono turno del campionato di Serie A2 OldWildWest: il Gruppo Lombardi Avellino Basket ha violato il campo della formazione abruzzese con il punteggio di 81-93.Il successo consente al team avellinese di conquistare la seconda vittoria di fila della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Laurea presa, missione compiuta… capitolo chiuso! Ora però inizia la vera sfida ’ Vi abbiamo visto festeggiare compleanni, celebrare il vostro amore, raggiungere traguardi di studio e lavo - facebook.com Vai su Facebook