Australian open | Sinner batte anche il caldo e i crampi sarà derby italiano

Da agi.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner supera le difficoltà del caldo e dei crampi per raggiungere gli ottavi di finale agli Australian Open. Con una vittoria in quattro set su Eliot Spizzirri, l’italiano si prepara a un derby tutto italiano. La prestazione dimostra la sua tenacia e determinazione in un torneo tra i più impegnativi del circuito.

AGI - Jannik Sinner vola agli ottavi dell' Australian Open di cui detiene il titolo battendo in 4 set (4-6 6-3 6-4 6-4) lo statunitense Eliot Spizzirri. Il n.2 due del mondo ha sconfitto anche i crampi e il gran cado.  "Ho avuto crampi prima alle gambe, poi al braccio, poi ovunque ", ha ammesso Sinner. "Ma il tennis è uno sport mentale. Anche senza giocare al meglio, ho giocato al meglio delle mie possibilità", ha aggiunto. "Se voglio andare lontano qui, come per il resto della stagione, devo giocare bene quando fa caldo", ha insistito. Al prossimo turno derby italiano con Luciano Darderi.  Il tetto dei campi chiuso per il gran caldo. 🔗 Leggi su Agi.it

