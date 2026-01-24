Jannik Sinner supera le difficoltà del caldo e dei crampi per raggiungere gli ottavi di finale agli Australian Open. Con una vittoria in quattro set su Eliot Spizzirri, l’italiano si prepara a un derby tutto italiano. La prestazione dimostra la sua tenacia e determinazione in un torneo tra i più impegnativi del circuito.

AGI - Jannik Sinner vola agli ottavi dell' Australian Open di cui detiene il titolo battendo in 4 set (4-6 6-3 6-4 6-4) lo statunitense Eliot Spizzirri. Il n.2 due del mondo ha sconfitto anche i crampi e il gran cado. "Ho avuto crampi prima alle gambe, poi al braccio, poi ovunque ", ha ammesso Sinner. "Ma il tennis è uno sport mentale. Anche senza giocare al meglio, ho giocato al meglio delle mie possibilità", ha aggiunto. "Se voglio andare lontano qui, come per il resto della stagione, devo giocare bene quando fa caldo", ha insistito. Al prossimo turno derby italiano con Luciano Darderi. Il tetto dei campi chiuso per il gran caldo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Australian open: Sinner batte anche il caldo e i crampi, sarà derby italiano

Australian open: Sinner batte anche il caldo e i crampi, sarà derby italianJannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale dell'Australian Open, superando in quattro set lo statunitense Eliot Spizzirri.

Sinner batte Spizzirri e vola agli ottavi degli Australian Open. I crampi, il caldo e il servizio: la vittoria di JannikJannik Sinner ha superato Spizzirri e si è qualificato per gli ottavi degli Australian Open.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Australian Open, Sinner batte Duckworth. A Musetti il derby con Sonego; Australian Open, per Sinner è tutto troppo facile: battuto Duckworth, è al terzo turno | L'analisi del match; Australian Open: Sinner serve e vince, a Musetti il derby con Sonego; Sinner sulle montagne russe: rimonta Spizzirri, batte i crampi e vola agli ottavi degli Australian Open.

Sinner batte Spizzirri in quattro set e vola agli ottavi degli Australian Open. Ora derby con DarderiVincere per rispondere ad Alcaraz, allungare la striscia di successi consecutivi (attualmente 16 agli Australian Open) ed entrare nella seconda settimana dello Slam. Questi gli ... ilmessaggero.it

Sinner sulle montagne russe: rimonta Spizzirri, batte i crampi e vola agli ottavi degli Australian Open(Adnkronos) - Jannik Sinner vince ancora agli Australian Open 2026 e vola agli ottavi di finale. Oggi, sabato 24 gennaio, il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri (e i crampi) al ... msn.com

POKER COMPLETO Alexander Bublik supera Etcheverry in tre set e raggiunge la seconda settimana degli Australian Open per la prima volta in carriera. Il kazako ottiene così almeno un ottavo di finale in tutti i tornei dello Slam; domenica troverà Alex de M x.com

L’Australian Open corre ai ripari di fronte al caldo estremo Il torneo di Melbourne ha scelto di anticipare di un’ora l’inizio dei match di domani, quando si prevede di raggiungere i 40º di temperatura, così da sfruttare le ore del giorno più “fresche”. Au - facebook.com facebook