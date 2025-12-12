Atletico Madrid-Valencia sabato 13 dicembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici I Rojiblancos vogliono risollevarsi

L'incontro tra Atletico Madrid e Valencia si svolgerà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 14:00. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici per questa sfida, in un momento in cui i Colchoneros cercano di risollevarsi dopo le recenti delusioni in campionato e una reazione positiva in Europa.

L’Atletico Madrid ha avuto una forte e ottima reazione europea dopo due brutte delusioni in campionato: i Colchoneros in pochi giorni avevano visto praticamente dissolversi le speranze di titolo, per la doppia sconfitta esterna a Barcellona prima e Bilbao poi ed erano attesi da un’insidiosa gita ad Eindhoven. I Colchoneros sono stati capaci di battere . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atletico Madrid-Valencia (sabato 13 dicembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I Rojiblancos vogliono risollevarsi

