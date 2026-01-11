Il mio regno per una farfalla | tutto quello che c’è da sapere sul film

“Il mio regno per una farfalla” è un film diretto da Sergio Assisi, interpretato dallo stesso regista insieme a Federica De Benedittis, Giuseppe Cantore e Tosca D’Aquino. In onda questa sera, domenica 11 gennaio 2026, alle 21:20 su Rai 2, il film racconta una storia intensa e coinvolgente. Di seguito, troverete tutte le informazioni sulla trama, il cast e le modalità di streaming per seguirlo.

Il mio regno per una farfalla: trama, cast e streaming del film. Questa sera, domenica 11 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il mio regno per una farfalla, film diretto da Sergio Assisi con lo stesso Sergio Assisi, Federica De Benedittis, Giuseppe Cantore e Tosca D’Aquino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Sasà (Sergio Assisi) è un nobile decaduto, figlio illegittimo del Barone Belladonna. Nato e cresciuto a Ischia, si vanta di esserne il Re e ha eletto a sua reggia la suite di uno storico albergo fondato dal padre. Con i suoi occhioni dolci e la sua faccia da schiaffi, Sasà seduce a suo modo un po’ tutti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il mio regno per una farfalla: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi anche: Una poltrona per due: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi anche: Togo – Una grande amicizia: tutto quello che c’è da sapere sul film Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rai: variazioni programmi tv di domani; Cosa va in onda in tv dal 5 all'11 dicembre: la programmazione completa; Cold Case: cast e trama episodio 4x15 su Italia 1; Palinsesti TV | Zelig torna La Preside debutta Rai punta su Pascoli. IF ITALIAN FILM FEST SP IL MIO REGNO PER UNA FARFALLA è il film scritto, diretto ed interpretato da Sergio Accisi nel 2024. • Genere: Commedia • Durata: 100 min • Cast: Sergio Accisi - Tosca D’Aquino - Giobbe Covatta - Federica De Benedittis - Giusepp - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.