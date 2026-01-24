ASCOLTI TV 23 GENNAIO 2026 | LA RUOTA DEI CAMPIONI TALI E QUALI QUARTO GRADO PROPAGANDA LIVE

Gli ascolti tv di venerdì 23 gennaio 2026 includono le puntate di “Tali e Quali” e “La Ruota dei Campioni”. La serata ha visto la partecipazione di diversi programmi, offrendo una panoramica sulle preferenze del pubblico nel prime time. Ecco i dati di ascolto che evidenziano le performance delle principali trasmissioni in programmazione.

ASCOLTI TV 23 GENNAIO 2026 • VENERD Ì •. Gli ascolti tv di venerdì 23 gennaio 2026 con “Tali e Quali” e l’ultima puntata de “La Ruota dei Campioni”. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Tali e Quali – x TC – x G – x O – x Tali e Quali – x Tv7 + L’Eredità – x + x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x Mattino 5 – x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Io Sono Farah – x Forbidden Fruit – x Uomini e Donne – x La Forza di Una Donna – x Amici di Maria De Filippi – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x Dentro La Notizia: I Saluti – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota dei Campioni – x La Ruota dei Campioni – x + x TC – x G – x O – x La Ruota dei Campioni – x + x Anne Frank: La Mia Migliore Amica – x PALINSESTI 1-7 FEBBRAIO 2026: LE OLIMPIADI INVERNALI, CUORI, IL MILIONARIO AD OLTRANZA Goldrake – x La Porta Magica – x Tg2 – x Radio2 Social Club – x Tg2 Italia Europa – x Tg Sport – x Sci Alpino – x Tg2 – x Tg2 Eat Parade – x Tg2 Sì, Viaggiare – x Ore 14 – x BellaMa’ – x + x La Porta Magica – x Tg Sport + Viaggio della Torcia – x + x 911: Lone Star + 9-1-1 – x + x Tg2 – x Tg2 Post – x Lamborghini: The Man Behind the Legend – x Lamborghini: The Man Behind the Legend – x F. 🔗 Leggi su Bubinoblog

ASCOLTI TV 9 GENNAIO 2026: LA RUOTA DEI CAMPIONI, TALI E QUALI, QUARTO GRADOGli ascolti TV di venerdì 9 gennaio 2026 includono il debutto di Nicola Savino alla conduzione di Tali e Quali, mentre La Ruota dei Campioni e Quarto Grado continuano a mantenere il loro pubblico.

Ascolti tv venerdì 23 gennaio: Tali e quali, La ruota dei campioni, Propaganda LiveEcco gli ascolti tv di venerdì 23 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei principali programmi trasmessi.

