Gli ascolti televisivi di venerdì 23 gennaio 2026 mostrano una sfida tra Rai1 e Canale 5. Su Rai1, torna “Tali e Quali”, mentre su Canale 5 va in onda “La Ruota dei Campioni” e “Affari Tuoi”. I dati Auditel riflettono le preferenze del pubblico in una serata caratterizzata da programmi di intrattenimento e giochi, offrendo un quadro aggiornato delle tendenze televisive del momento.

Ascolti tv di venerdì 23 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Tali e Quali ” contro “ La Ruota dei Campioni ”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 23 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Tali e Quali vs La Ruota dei Campioni. Auditel ieri sera, 23 gennaio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Tali e Quali” contro “La Ruota dei Campioni”. Chi ha vinto? Rai1: Tali e Quali, la terza puntata del varietà condotto da Nicola Savino ha incuriosito 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 23 gennaio 2026: Tali e Quali, La Ruota dei Campioni, Affari Tuoi | Dati Auditel

Ascolti tv 16 gennaio 2026: Tali e Quali, La Ruota dei Campioni, Affari Tuoi | Dati AuditelGli ascolti tv di venerdì 16 gennaio 2026 hanno visto una sfida tra Rai1 e Canale 5, con “Tali e Quali” e “La Ruota dei Campioni” in prima linea.

Ascolti TV 9 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari TuoiEcco i dati degli ascolti TV del 9 gennaio: si confrontano i risultati di Tali e Quali con Nicola Savino su Rai1 e La ruota dei campioni con Gerry Scotti su Canale5.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Ascolti tv, Striscia contro Don Matteo: chi ha vinto ieri sera; Ascolti tv giovedì 22 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia; Ascolti tv ieri giovedì 22 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Ore 14 Sera; Ascolti tv ieri (22 gennaio): il ritorno di Striscia non sfiora Raoul Bova, De Martino supera Scotti.

Ascolti tv ieri 23 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 23 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata venerdì 23 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Ascolti tv, 22 gennaio: 'Don Matteo' su Rai1 vince prime time e 'Striscia' torna al 18.6%In access prime time 'Affari Tuoi' sorpassa 'La Ruota della Fortuna'. Il game show su Rai1 ha raggiunto 5.270.000 spettatori (24,7% share) mentre il programma di Gerry Scotti ha raccolto 5.201.000 ... adnkronos.com

Ascolti tv giovedì 22 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo e Striscia la Notizia - facebook.com facebook

Ascolti tv ieri 22 gennaio 2026, il debutto di Striscia la Notizia in prima serata, nell'Access Prime Time sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi x.com