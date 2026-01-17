Ascolti tv 16 gennaio 2026 | Tali e Quali La Ruota dei Campioni Affari Tuoi | Dati Auditel
Gli ascolti tv di venerdì 16 gennaio 2026 hanno visto una sfida tra Rai1 e Canale 5, con “Tali e Quali” e “La Ruota dei Campioni” in prima linea. Anche “Affari Tuoi” ha contribuito alla serata televisiva, offrendo un quadro delle preferenze del pubblico. I dati Auditel forniscono un’analisi dettagliata di questa giornata, evidenziando le performance delle principali trasmissioni in un contesto di confronto tra i due principali operatori televisivi italiani.
Ascolti tv di venerdì 16 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Tali e Quali ” contro “ La Ruota dei Campioni ”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 16 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Tali e Quali vs La Ruota dei Campioni. Auditel ieri sera, 16 gennaio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Tali e Quali” contro “La Ruota dei Campioni”. Chi ha vinto? Rai1: Tali e Quali, la seconda puntata del varietà condotto da Nicola Savino ha intrattenuto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Ascolti tv 16 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi
Leggi anche: Ascolti TV 9 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi
Ascolti tv giovedì 15 gennaio, chi ha vinto la sfida?; Ascolti tv ieri (15 gennaio): Don Matteo domina, ritorno super di Geppi Cucciari; Ascolti tv ieri giovedì 8 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Ore 14, Harry Potter, Del Debbio e Formigli; Ascolti tv giovedì 15 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit, i dati di Affari Tuoi e La Ruota.
Ascolti tv 16 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi - Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Tali e Quali, mentre su Canale 5 è tornata La ... fanpage.it
Ascolti tv ieri 16 gennaio 2026: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri 16 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 16 gennaio 2026. mam-e.it
Ascolti TV 16 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata - Share, spettatori e programmi più visti della prima serata su Rai, Mediaset e La7. atomheartmagazine.com
Ancora grandi ascolti per la nuova stagione di Don Matteo: nella serata di ieri, giovedì 15 gennaio 2026, la seconda puntata di #DonMatteo15 andata in onda su Rai1 stravince il prime time con il 23% di share e 3 milioni 859 mila spettatori. Grazie a tutti per av - facebook.com facebook
#Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 14 Gennaio 2026. #UominieDonne (+98K) è sempre davanti a tutti. Seguono #LaForzadiunaDonna (+84K) e #IlParadisodelleSignore (+71K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.