Anguillara morri i genitori di Claudio Carlomagno La zia ha trovato i corpi

A Anguillara, i genitori di Claudio Agostino Carlomagno sono stati trovati deceduti nella loro abitazione. La scoperta è stata fatta dalla zia, che ha rinvenuto i corpi. Claudio Carlomagno, noto per aver confessato l'omicidio della moglie Federica Torzullo, è coinvolto in questa tragica vicenda. La vicenda si inserisce in un quadro di approfondimento sulle circostanze e le motivazioni degli eventi.

Sono stati trovati morti in casa i genitori di Claudio Agostino Carlomagno, reo confesso dell'omicidio della moglie, Federica Torzullo. Stando a quanto trapela dalle prime indiscrezioni, si tratterebbe di un duplice suicidio. La madre dell'indagato, Maria Messenio, si era dimessa dalla carica di assessore alla Sicurezza del comune di Anguillara Sabazia nei giorni scorsi. Sia la donna che il marito, Pasquale Carlomagno, sarebbero stati trovati impiccati. Nell'abitazione è stata trovata una lettera, indirizzata all'altro figlio, in cui i due coniugi avrebbero spiegato le ragioni dell'estremo gesto.

