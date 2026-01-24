andrea sempio a quarto grado per il caso garlasco selvaggia lucarelli stronca abbate e bernardini de pace

Durante la trasmissione Quarto Grado, Andrea Sempio è stato oggetto di commenti da parte di Selvaggia Lucarelli, che ha criticato le sue domande ritenute poco pertinenti e il modo in cui ha interagito con alcuni interlocutori. La discussione si inserisce nel contesto del caso Garlasco, suscitando riflessioni sul ruolo e l’approccio dei moderatori in programmi televisivi di attualità.

Selvaggia Lucarelli ha commentato la partecipazione di Andrea Sempio a Quarto Grado, in una puntata incentrata su alibi, spostamenti e comportamenti legati all’omicidio di Chiara Poggi. “Sempio ha ridicolizzato gli interlocutori improbabili che si è ritrovato in studio”, ha detto la scrittrice tramite una storia su Instagram. Selvaggia Lucarelli commenta Andrea Sempio a Quarto Grado Selvaggia Lucarelli stronca Abbate e Bernardini De Pace Andrea Sempio "contro tutti" Selvaggia Lucarelli commenta Andrea Sempio a Quarto Grado Una partecipazione, quella di Andrea Sempio a Quarto Grado di venerdì 23 gennaio, che era destinata a far discutere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

“È andata così”. Garlasco, la rivelazione di Andrea Sempio a Quarto GradoIl caso di Garlasco, noto per il suo impatto mediatico e giudiziario, continua a suscitare interesse.

Argomenti discussi: Tutti contro Andrea Sempio a Quarto Grado, le sue risposte su alibi, computer, unghie e impronta a casa Poggi; Quarto Grado: Puntata del 23 gennaio Video; Andrea Sempio: Ero vicino a casa Poggi, poi ho avvisato gli amici. Il mio interrogatorio? Su quattro ore sono uscite due pagine; Garlasco, Andrea Sempio ospite di Quarto Grado: Per la prima volta si confronterà con opinionisti ed esperti.

