Anche Di Pietro smaschera le bufale di Report e Gratteri Il silenzio di tomba dell’Anm

Recentemente, Di Pietro ha smascherato alcune false accuse presenti nelle trasmissioni di Report e nelle dichiarazioni di Gratteri. Nel frattempo, l’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) mantiene un atteggiamento di silenzio, mentre le Procure coinvolte negano ogni reato. Anche alcuni media, come Il Fatto e Domani, sembrano distanziarsi dalle notizie infondate, evidenziando un clima di cautela e attenzione nell’approccio alle notizie giudiziarie.

L'Anm tace, le Procure coinvolte smentiscono reati, persino la stampa «amica» - dal Fatto al Domani - sembra voler prendere le distanze dalle bufale di Report. Il Giornale ha chiesto al leader del sindacato delle toghe Cesare Parodi cosa ne pensasse dell'indagine di Torino. «Non ne so nulla, chiedete al procuratore capo Giovanni Bombardieri. Mi ha già detto che anche lui non sa nulla, ma provi». Sappiamo che per circa un anno gli uffici giudiziari piemontesi si sono occupati del possibile spionaggio attraverso il software EcmSccm con almeno due fronti di indagine. Una a Torino e uno ad Alessandria, distretto dove opera il giudice Aldo Tirone che avrebbe verificato di persona la possibilità di una potenziale intrusione nel suo pc con l'aiuto di un tecnico. Referendum, Di Pietro stronca Report e Gratteri: "Allarmismo per intimorire gli elettori"In vista del referendum sulla riforma della giustizia, si intensificano le tensioni tra politica, media e magistratura.

