Il 25 gennaio 2026, su Canale 5, torna l’appuntamento con Amici. La settimana in casetta si preannuncia difficile, con un clima teso e due nuovi ingressi tra gli allievi. Le anticipazioni suggeriscono momenti di tensione e cambiamenti, segnando un capitolo importante della stagione. Ecco cosa aspettarsi dalla puntata, tra emozioni e novità, nel rispetto del percorso dei giovani protagonisti.

Grande attesa per la puntata di domenica 25 gennaio 2026 su Canale 5. Gli spoiler di Amici parlano di una settimana pesante in casetta e di un clima teso dopo alcune uscite ravvicinate. Nel racconto spiccano anche due novità che cambiano gli equilibri, mentre le classifiche di canto e ballo rischiano di mettere in crisi chi sta già faticando. Tra rientri, pause e nuovi volti, la scuola entra in una fase in cui ogni prova vale doppio e la pressione si sente tutta. Veronica Peparini manda a casa Paola: si sfoga l’ex allieva Amici spoiler: tre addii in poche ore. I giorni precedenti alla puntata di Amici del 25 gennaio 2026 non sono stati affatto semplici. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici, anticipazioni 25 gennaio 2026: allieva a casa e due nuovi ingressi

Leggi anche: Amici 25 anticipazioni puntata del 25 gennaio: due nuovi ingressi e chi rischia la maglia

Amici 25, anticipazioni sedicesima puntata: due nuovi ingressiAmici 25 prosegue con la sedicesima puntata, registrata oggi pomeriggio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Amici 25 Anticipazioni 18 Gennaio 2026 Eliminazioni sfide e colpi di scena e scontri

Argomenti discussi: Amici 25, le anticipazioni del 25 gennaio: due nuovi ingressi nella scuola, Valentina assente; Amici, anticipazioni 25 gennaio: cambio orario, ospiti, giudici, classifiche; Amici, anticipazioni puntata del 25 gennaio: due nuovi ingressi e chi rischia la maglia; Amici 25, anticipazioni puntata del 25 gennaio: gli ospiti.

Amici 25, anticipazioni puntata del 25 gennaio: nessun eliminato, le sfide e gli ospiti in studioLe anticipazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 25 gennaio, dalle ore 14 su Canale 5. Sfide, ospiti in studio e le classifiche di canto e ballo. Attenzione spoiler. fanpage.it

Amici 2026, anticipazioni del 25 gennaio: standing ovation per Opi, crisi nera per AngieNonostante il quinto posto nella gara di canto, Opi riceverà i complimenti dei giudici e grandi applausi dal pubblico in studio ... it.blastingnews.com

Amici 25, anticipazioni puntata del 25 gennaio Sfide, ospiti in studio e le classifiche di canto e ballo. ATTENZIONE SPOILER - facebook.com facebook

Ecco il profilo IG di Simone, nuovo allievo della Peparini. #Amici25 x.com