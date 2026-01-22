Amici 25 prosegue con la sedicesima puntata, registrata oggi pomeriggio. L’appuntamento è su Canale 5 domenica 25 gennaio 2026 alle 14, con la conclusione prevista intorno alle 15. In questa puntata sono annunciati due nuovi ingressi nel cast, arricchendo ulteriormente il percorso dei giovani talenti in gara. Restate aggiornati per tutte le anticipazioni e novità su questa edizione del celebre talent show.

Amici 25 arriva alla sedicesima puntata, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica 25 gennaio 2026 alle 14, quando il talent inizierà a terminare prima del previsto ( alle 15.30 anziché le 16 ). Ecco le anticipazioni. Amici 25: gli ospiti del 25 gennaio 2026. Maria De Filippi ha accolto in studio, tra gli altri, in qualità di giudici delle gare – come anticipa Amici News – Nina Zilli e Adriano Pennino. Ospiti musicali, invece, i Modà con Bianca Atzei e l’ex allieva Senza Cri. Amici 25: entrano due nuovi allievi. Da segnalare l’ingresso nella scuola di due nuovi ballerini, che hanno già lavorato in passato con l’insegnante Veronica Peparini, fresca di sorprendente decisione nei confronti di Pierpaolo, eliminato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Amici 25, anticipazioni sedicesima puntata: due nuovi ingressi

